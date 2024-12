L’Atletico Olbia entra di diritto nella storia nel calcio paralimpico vincendo il campionato regionale sardo svoltosi al centro federale di Oristano Sa Rodia. La squadra, formata da atleti con disabilità, ha disputato 10 partite dall’ottobre 2022 al 29 aprile 2023, vincendole tutte. Questo risultato straordinario è stato raggiunto grazie alla determinazione, all’impegno e alla passione degli atleti, dello staff tecnico e del presidente Mario Bassi.

Lo staff tecnico dell’Atletico Olbia è composto dal Dr Fabrizio Biancu , Tomaso Pes , Luca Cotza e Giuseppe Leggieri. Questi professionisti hanno lavorato sodo per formare una squadra coesa, motivata e pronta a dare il meglio in campo. La vittoria del campionato regionale è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile e di una grande capacità di adattamento alle diverse situazioni di gioco.

La squadra dell’Atletico Olbia si è qualificata per le finali nazionali che si terranno il 20 ed il 21 Maggio 2023 a Coverciano. Un grande traguardo per la squadra che si confronterà con le migliori formazioni del calcio paralimpico italiano. Grazie alla vittoria del campionato regionale, l’Atletico Olbia ha dimostrato di avere le carte in regola per competere a livello nazionale e di poter rappresentare degnamente la Sardegna nel panorama sportivo italiano.

“La vittoria dell’Atletico Olbia – ha detto l’allenatore Giuseppe Leggieri – è un messaggio di speranza e di inclusione per tutti coloro che lottano contro le barriere fisiche e sociali. Lo sport, infatti, è uno strumento potente per promuovere la diversità, la solidarietà e la tolleranza. La squadra dell’Atletico Olbia, grazie alla sua determinazione e alla sua passione, ha dimostrato che nulla è impossibile quando si ha il coraggio di credere in se stessi e di lottare per i propri sogni”.