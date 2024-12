Marco Asara, allevatore di bovini limousine a Olbia, è stato protagonista di un importante riconoscimento internazionale. La rivista speciale di MasterChef France, realizzata per celebrare i 70 anni dalla fondazione dell’ordine dei Discepoli di Escoffier, ha dedicato un focus ai produttori di eccellenza riconosciuti con la fascia verde.

Una pagina del magazine, pubblicato in francese e inglese, è stata interamente riservata a Marco Asara, unico italiano tra i cinque produttori messi in evidenza. Seguono altri quattro francesi, tra cui fornitori di chef stellati Michelin e produttori rinomati, come quello del pollo di Bresse, IGP francese simbolo nazionale.

Nella pubblicazione vengono evidenziati l’impegno di Asara per il benessere animale, l’alimentazione dei capi e l’innovativa selezione genetica, sviluppata in collaborazione con Anacli in Italia e Interlim Génétique Service in Francia. La sua fascia verde, ottenuta nel 2014, lo qualifica come uno dei due produttori di carne italiani riconosciuti dall’ordine.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato – dice Asara -. È significativo che abbiano scelto me come produttore da evidenziare nonostante ci fossero molte eccellenze francesi”. Il produttore olbiese spera che il riconoscimento possa favorire nuove opportunità per il territorio di Olbia e pensa a un evento internazionale in Sardegna con la partecipazione dei rappresentanti dell’ordine: “Abbiamo ricevuto segnali di disponibilità da parte loro. Sarebbe un’occasione importante per promuovere la Gallura e le sue eccellenze”.