★VIDEO★ OLBIA. La Spagna sosterrà l’Einstein Telescope di Sos Enattos. Questa mattina nell’aula consiliare del comune di Olbia la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini e il vice ministro spagnolo della Scienza, ricerca e innovazione Juan Cruz Cigudosa hanno sottoscritto un accordo di cooperazione scientifica tra Italia e Spagna a sostegno del progetto.

La ministra Bernini ha parlato di Lula come una “grande città della scienza. Abbiamo fortemente voluto firmare questo contratto di collaborazione – ha detto la ministra Bernini -. Ci sono 950 milioni di euro del Governo in aggiunta al finanziamento regionale. Crediamo moltissimo in questo progetto, nella sua forza scientifica e nella capacità di rendere questa meravigliosa regione più prospera, ricca, ancora più capace di dare lavoro e non solo di trattenere ma di attrarre studenti, ricercatori, una grande comunità scientifica.

Più che di concorrenza – ha aggiunto Bernini – parliamo di accordi di carattere politico, di politica della scienza e diplomazia scientifica che è la cosa più sana in assoluto e che ha come presupposto non la battaglia ma la pace. Stiamo dimostrando tecnicamente che il sito di Sos Enattos è il migliore per ospitare Einstein Telescope. Lo stiamo dicendo a tutti i partner che fanno parte del Consorzio europeo e la Spagna ci supporta concretamente. Continueremo a lavorare perché anche gli altri, sulla base dei numeri, comprendano che questa è la scelta migliore”.

Presenti la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il sindaco di Lula Mario Calia e il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi, il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti e dell’Università di Cagliari Francesco Mola. Hanno partecipato anche il presidente del consiglio comunale di Olbia Marzio Altana e il presidente del Consorzio UniOlbia Aldo Carta. Di seguito il video ⬇️