★VIDEO★ OLBIA. Taglio del nastro al museo archeologico per il Festival dell’Aerospazio, la tre giorni ideata da Astec per avvicinare giovani e meno giovani alla scienza. Il mercato del lavoro è sempre più orientato verso questo settore e la Sardegna spinge per partorire nuovi talenti da imporre sul mercato.

Questa mattina all’inaugurazione dell’evento, che si chiuderà sabato 28 settembre, erano presenti la presidente di Astec Marilisa Pischedda, l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e la vice sindaca Sabrina Serra. Di seguito il servizio andato in onda nel Tg di Telesardegna ⬇️