OLBIA. Disegni in compensato raffiguranti telescopi, ingranaggi, pinze e provette che rendono la stanza un piccolo laboratorio per aspiranti scienziati. L’aula “Stem” (Science, Technology, Engineering e Mathematics) della scuola primaria di via Nanni è stata inaugurata questa mattina alla presenza di alunni, insegnanti e della dirigente Giuseppina Pino.

Nata con l’obiettivo di incentivare i giovani allo studio delle materie scientifiche, per la sua realizzazione si è resa preziosa la collaborazione tra la scuola elementare e il corso nautico dell’istituto superiore Amsicora, con i professori Ciro Punzo e Sandro Pirina in prima linea per realizzare gli allestimenti.

L’iniziativa segue quella dello scorso dicembre: l’istituto professionale olbiese, infatti, aveva donato alla primaria di via Nanni un albero di Natale in compensato.