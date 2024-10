★VIDEO★ OLBIA. Avremmo voluto filmarla con le vele spiegate ma questa mattina il secondo superyacht più grande del mondo era pacificamente all’ancora davanti alla spiaggia di Rena Bianca in comune di Olbia. Il Koru, che suona come “coru” (in sardo cuore) significa “rinascita” in lingua maori, la nuovissima barca del founder di Amazon, Jeff Bezos, è arrivata oggi nei mari della Sardegna diretta in Costa Smeralda.

Koru è secondo soltanto al Flying Fox che lo batte di protri metri: 132 contro i 127 del nuovo tre alberi. Un record che poco interessa a Bezos visto che le barche sono entrambe le sue. Non si sa ancora quanto costi noleggiare il Koru. Sappiamo, invece, per tutti coloro che fossero interessati, quanto costa il noleggio di una settimana del Flying Fox: 3 milioni di dollari. Le vacanze in Sardegna possono cominciare (collaborazione di Gianluca Porcu). Di seguito il nostro video girato oggi 23 giugno 2023▼