OLBIA 2 luglio 2025 – Le luci si accenderanno ancora una volta su piazza Crispi. Anbeta Toromani sarà nuovamente la madrina de “La Nuit des Étoiles”, il prestigioso galà di danza che il prossimo 26 luglio alle 21:30 porterà nel cuore di Olbia l’élite della danza mondiale. La ballerina, volto noto del talent show “Amici” di Maria De Filippi, guiderà una serata che si preannuncia già sold out.

Il successo della manifestazione è trainato dal cast eccezionale selezionato dalla direttrice artistica Mavi Careddu: dieci stelle internazionali provenienti dai teatri più prestigiosi d’Europa. Tra queste spicca l’étoile dello Staatsballett di Berlino Polina Semionova, affiancata da Martina Arduino e Marco Agostino del Teatro alla Scala di Milano.

La prevendita ha registrato un boom sin dai primi giorni. I biglietti, al prezzo di 30 euro, sono disponibili online sul sito www.lanuitdesetoiles.it e presso la palestra Stage One in via Gabriele D’Annunzio 1.

“Il cast è bellissimo – spiega Anbeta -. Se proprio devo fare un nome è quello di Polina Semionova. È stupenda, l’ho vista più volte dal vivo”. La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Sardegna, del comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna. Il galà sarà preceduto dalla XXVI edizione della “Vetrina Coreografica di Danza”, concorso internazionale in programma dal 18 al 20 luglio.