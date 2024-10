OLBIA. Tutto pronto per la V edizione del “Festival Sentieri sonori – itinerari musicali da scoprire” organizzato da Mediterrarte. I concerti si terranno in piazza Santa Croce.

Giovedì 29 giugno, come preludio all’evento, in collaborazione con l’associazione culturale Archè ritorna “Là sopra! – musica dai balconi”. “Attraverso un percorso tra le vie del centro storico della città – dicono gli organizzatori – ci porterà alla scoperta delle note sospese tra alcuni dei balconi più caratteristici di Olbia”.

Si esibiranno il chitarrista Alessandro Mazzullo, i musici- trampolieri Fedro Muliello e Davide Bozzato e l’attrice Daniela Bandinu. Si partirà alle 19:00 dagli stand del mercato artigianale in via Principe Umberto.

Venerdì 30 giugno alle 21:15 sarà la cantante Carol Mello ad aprire il Festival. “Quest’anno le nostre passeggiate musicali per il mondo ci porteranno in Brasile, in Sardegna e per tutto il Mediterraneo” fanno sapere da Mediterrarte. Nel suo spettacolo, dal titolo “Solo”, Carol Mello alterna composizioni proprie, molte delle quali registrate nell’album “A.cor.da”, e alcuni brani della tradizione brasiliana, con chitarra e percussioni.

Sabato 1° luglio, ore 21:15, è in programma l’esibizione di Fabio Melis Trio. Il concerto è una profonda ricerca musicale della Sardegna più arcaica. Da sempre l’isola è considerata uno scrigno armonico tra i più interessanti del Mediterraneo con un vasto. Fabio Melis si esibirà alle launeddas, Giannicola Spezzigu al basso e Simone Argiolas all’organetto e cajon.

Domenica 2 luglio, ore 21:15, sul palco ci sarà il Jamal Ouassini Ensemble Red Encuentros. “Un inno al Mediterraneo e alla sua ricchezza culturale, uno percorso artistico che spazia dal Maghreb alla Grecia, dalla Sicilia all’Andalusia. Si esibiranno Jamal Ouassini (violino, voce e percussioni), Vaghelis Merkouris (Liuto, bouzouki e canto), Alberto Capelli (chitarra flamenca) e Yassin El Mahi (percussioni e voce).