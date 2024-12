Olbia. È stata presentata questa mattina la festa di San Simplicio, patrono di Olbia e della diocesi, che si svolgerà dal 10 al 15 maggio. Il presidente Giovanni Varrucciu, prima di entrare nei dettagli del programma, ha ringraziato il comitato organizzatore per il lavoro nella preparazione della festa, e ha espresso la sua gratitudine per il supporto che i volontari faranno durante la settimana de “Sa festa manna de mesu maju”.

Il sacerdote della basilica minore che contiene le reliquie del santo martirizzato sotto Diocleziano, don Antonio Tamponi ha affermato che la festa non è solo della città “ma anche della parrocchia e della basilica. Il vescovo, in quanto successore di Simplicio, porta il segno del martirio a favore del culto nella comunità”. Don Tamponi ha anche sottolineato che la festa è un’occasione per celebrare l’antica fede che liberò la città dalle barbarie e auspica, già del prossimo anno, un convegno sul culto cristiano in città.

Il vicesindaco Sabrina Serra ha ringraziato il comitato organizzatore per il lavoro di volontari e ha sottolineato che “la chiesa di San Simplicio è importante per il territorio anche dal punto di vista turistico – per questo motivo – la basilica è diventata una tappa d’obbligo per chi arriva in città”.

Il segretario Giuseppe Asara ha detto che la festa “è antica ma richiede sempre molta attenzione nella preparazione”. Asara ha anche sottolineato le difficoltà che possono sorgere durante l’organizzazione, come quelle legate ai gruppi folk. “In effetti – ha spiegato – il 15 maggio è un giorno festivo solo per la città di Olbia, mentre per gli altri è un giorno lavorativo. Alcuni gruppi sono stati costretti a rifiutare l’incarico”.

Per il tesoriere Tore Asara “la festa potrà contare sul finanziamento regionale di 120mila euro, dal Comune di Olbia 75mila euro, e 60mila euro dalla questua e dagli sponsor”.

Il programma della festa ha un’appendice il 10 giugno con la messa e il pranzo sociale dedicato a disabili e persone in sofferenza a Santa Mariedda, a ovest di Olbia. Infine Tiziana Azara ha annunciato il programma nel dettaglio che riportiamo di seguito ▼

SAN SIMPLICIO 2023 • 10/15 MAGGIO

10/15 Maggio ore18:30 Triduo in onore del Santo Patrono

Basilica San Simplicio: Santa Messa: nei giorni feriali, ore 7:00 — 19:00 nei giorni festivi ore 7:00 — 9:30 — 11:30 —19:00

Mercoledi 10 maggio

Ore 17:00 Piazza San Simplicio

Raduno delle Bandiere ex voto

Ore 17:30 Piazza San Simplicio: Partenza accompagnate dalla Banda musicaIe“F. Mibelli”, sfileranno sino alla Sede Sociale del Comitato Festeggiamenti San Simplicio in via Piacenza n°7 (Trav. via Andrea Doria). AI termine della cerimonia della benedizione delle medaglie, il corteo raggiungera I’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu, in via Cosimo De Medici n° 23, dove verranno resi gli onori alia bandiera di San Simplicio. La sfilata proseguira per la Basilica di San Simplicio secondo il seguente percorso: via Barcellona,viale Aldo Moro, Corso Umberto,via San Simplicio ,via Gabriele D’Annunzio, Basilica.

Ore 19:00 Basilica San Simplicio

Santa Messa

Ore 21:30. Lungomare via Redipuglia Molo Benedetto Brin – localita Mogadiscio Spettacolo di fuochi d’artiñcio

Giovedi 11 maggio



Ore 19:00 Basilica San Simplicio

Santa Messa

Ore 21:30 Piazza San Simplicio

Gara di Poesia in Lingua Sarda, con i Poeti Bruno Agus, Salvatore Scanu , Dionigi Bittti.

Accompagnati dal Coro di Ulatirso.

Ore 22:00 Palco Fausto Noce Piero Marras in Concerto

Venerdi 12 maggio

Ore 19:00 Basilica San Simplicio

Santa Messa

Ore 22:00 Palco Fausto Noce

Concerto dei Nomadi “60° Anniversario”

Sabato 13 maggio

Ore 18:00 Area Fausto Noce

Grandiosa Sagra delle cozze del golfo di Olbia APerta dal Comitato, rigorosamente cucinate alia marinara, accompagnate daII’ottimo Vermentino della cantina sociale di Monti.

Ore 19:00 Basilica San Simplicio

Santa Messa

Ore 22:00 Palco Fausto Noce:

Giusy Ferreri in Concerto

Domenica 14 maggio

Ore 16:00 Viale Isola Bianca (fronte palco giuria) Benedizione cavalli e cavalieri

Partecipanti al 20° Palio della Stella“ San Simplicio”

Ore 16:30 Viale Isola Bianca

Palio della Stella “San Simplicio” in collaborazione con l’associazione “Lu Juali“ di Luogosanto,

parteciperanno i cavalieri dei ventisei comuni della Provincia Gallura e la partecipazione delle pariglie di: Padria. Oristano e Ittiri

Ore 19:00 Basilica San Simplicio

Santa Messa Vespri Solenni, con i Coro: Olbia Folk Ensemble

Ore 20:00 Basilica San Simplicio

VII Edizione Mesu Maju In Coro, Concerto di musica Popolare, organizzazione artistica del Coro Olbia Folk Ensemble

Partecipano :

Coro Olbia Folk Ensemble

Coro Montalbo di Siniscola

Coro Sant’AIene di Tula

Coro Terra Galana di Monti

Coro Femminile Intrempas di Orosei

Ore 22:30 Palco Fausto Noce

Grande serata di Cabaret con Marco Piccu e il suo Gruppo, presenta Io spettacolo come piangere ridendo.

Lunedi 15 maggio

Ore 05:30 per Ie vie della citta Diana con la Banda musicaIe”F. Mibelli”di Olbia

Ore 10:00 Piazza Santa Croce (Chiesa di San Paolo) accoglienza di S.E il vescovo mons. Sebastiano Sanguinetti che, con il comitato e la Banda Mibelli e proseguirà per la Basilica di San Simplicio.

Ore 11:30 Piazza San Simplicio

Solenne messa pontificale in onore del santo Patrono, presieduta di S.E il Vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti e dai sacerdoti della Diocesi. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro Lorenzo Perosi di Olbia.

Ore 16:30 Piazzale Basilica di San Simplicio

Raduno dei gruppi folk con esibizione in attesa deII’inizio della Processione

Ore 18:00 Piazza Basilica di San Simplicio

Solenne Processione in onore del Santo Patrono con la partecipazione del Vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti, con il seguente percorso:

Basilica, via Fausto Noce, via Boccherini, via Lombardia, via Vittorio Veneto, via Mameli, via Trento, via Redipuglia, via Genova, Corso Umberto, via San Simplicio, via Gabriele D’Annunzio, Basilica.

La processione sarà accompagnata dalla Banda musicaIe ”F. Mibelli“di Olbia, dalla Banda“ B. Demuro”di Berchidda e dai gruppi folk, provenienti dai paesi della Sardegna: Assemini, Buddusò, Berchidda, Calangianus, Luogosanto, Monti, Nuoro, Olbia, Oniferi, Padru, Sa Castanza, Sennori, Simaxis, Settimo San Pietro,Torpe, Telti, Trinita, Usini, il Coro di Loiri, Coro Sos Astores. Seguira al rientro la Santa Messa, presieduta dal Parroco Don Antonio Tamponi. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro Sos Astores

Ore 21:00 Piazza Basilica di San Simplicio

Rassegna regionale del folklore con I’esibizione dei gruppi e cori partecipanti alia manifestazione.

Appendice sabato 10 giugno

XXVIII Giornata di solidarieta in favore delle persone diversamente abili, accompagnati dalle varie associazioni di volontariato del territorio. II Palio, la Messa Pontificate e la Processione e altri eventi della Festa verranno trasmessi in diretta daII’emittente regionale Videolina.

IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE