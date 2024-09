OLBIA. La fermata dei bus in via Vittorio Veneto dovrebbe essere trasferita nell’area della nuova stazione ferroviaria per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori dell’ARST. È quanto chiede la Fit Cisl Gallura, che attraverso il segretario Tomaso Manconi sottolinea la necessità di un intervento ormai atteso da tempo.

Manconi ricorda come lo scorso anno siano state avviate interlocuzioni con il Comune di Olbia, che si è mostrato disponibile al trasferimento. Tuttavia, nonostante successivi incontri tra ARST e RFI, non è stato raggiunto un accordo sulle modalità del trasferimento. “RFI non può concedere l’area adiacente alla stazione, ma quella già utilizzata dalle altre aziende di trasporto – spiega Manconi -. Sembra evidente che l’ARST non sia interessata al trasferimento del capolinea, nonostante RFI abbia manifestato disponibilità per le autorizzazioni, l’installazione di macchinette per i biglietti e pensiline, a spese dell’azienda regionale trasporti.”

La Fit Cisl sottolinea l’urgenza di garantire una fermata protetta dalle intemperie e più sicura per gli utenti. “La pazienza è finita,” conclude Manconi, sollecitando una soluzione condivisa e di buon senso da parte di tutte le istituzioni coinvolte.