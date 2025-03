★VIDEO★ La Croce Rossa di Olbia è pronta a voltare pagina. Un passo atteso da anni che ora diventa realtà: l’associazione si prepara a trasferire la propria sede operativa in uno stabile di mille metri quadri, situato nella zona industriale, proprio di fronte all’ecocentro gestito dalla De Vizia.

L’annuncio è arrivato nel corso della visita ufficiale del presidente nazionale Rosario Valastro, giunto in città per visionare personalmente la futura base logistica. “È qui che sarà la base del pronto intervento della CRI per la Sardegna – ha dichiarato Valastro –. È importante per la Croce Rossa essere sempre pronti non solo con i mezzi ma anche con gli uomini e le donne”.

Ad accompagnarlo anche il presidente della sezione olbiese Mirko Contu, che ha spiegato: “È un momento di espansione per la CRI di Olbia – ha detto Contu –. Con la nuova sede accentriamo tutto il gruppo di circa 250 persone in un’unica sede”.

L’inaugurazione ufficiale è prevista tra qualche settimana. La nuova struttura rappresenterà un punto strategico per il coordinamento degli interventi di emergenza nell’intera isola, rafforzando la capacità di risposta della Croce Rossa in caso di calamità, emergenze sanitarie e supporto alle comunità.

Il trasferimento, ormai imminente, segna un’evoluzione importante per il comitato locale di Olbia, che potrà contare su spazi adeguati, moderni e funzionali per accogliere mezzi, attrezzature e volontari. Di seguito le immagini della nuova sede e le dichiarazioni: