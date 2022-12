OLBIA. Un concerto che sicuramente resterà negli annali della banda musicale olbiese. Sabato scorso, 17 dicembre, la serata di Natale organizzata dal gruppo bandistico diretto dal maestro Emiliano De Marco è stata un vero successo.

Il pubblico ha riempito la sala centrale del MusMat, lasciandosi coinvolgere in un repertorio musicale innovativo accompagnato dal tenore Claudio Deledda e dal soprano Rita Cugusi. “È andata molto bene – dichiara il maestro De Marco -. Chi è venuto ad ascoltarci ha constatato che la banda non suona soltanto le classiche marce per accompagnare le celebrazioni religiose o civili ma può trasformarsi, con l’aggiunta di alcuni strumenti e di voci, in questo caso liriche, proponendo anche brani di musica leggera”.

Un concerto di oltre un’ora che ha segnato l’inizio di un progetto più ampio con il quale la Felicino Mibelli punta a crescere e superare i confini di Olbia. “Un percorso – sottolinea il direttore della banda- che vorremmo sviluppare nei prossimi mesi e anni con lo scopo di portare nei luoghi di cultura della Sardegna, nelle sale da concerto e nei teatri, un repertorio del tutto nuovo per questa parte di Isola”.

L’obiettivo è anche quello di migliorare e rinnovare la banda. “L’amministrazione comunale con la vicesindaca e assessora alla cultura Sabrina Serra ci hanno dimostrato ancora una volta stima e interesse, e voglia di offrirci l’appoggio necessario per andare avanti e proseguire quello che la banda fa da centoventi anni”.

“È stato un concerto partecipatissimo ed emozionante – afferma la vicesindaca Sabrina Serra -. Grazie alla banda per aver voluto fare gli auguri di buone feste alla comunità. Sono sicura che continuerà la sua attività di divulgazione della cultura musicale bandistica per tutte le fasce di età”.