OLBIA. La rassegna L’8Donna – L’Arte di Essere Donna all’interno del Centro Commerciale Terranova propone anche questa settimana una serie di incontri gratuiti che valorizzano il ruolo delle donne nella cultura, nella storia e nella società. In programma, organizzati dall’associazione Prospettiva Donna in collaborazione con The Green Life, due appuntamenti tra arte, identità e narrazione.

Martedì 25 marzo, dalle 18:00 alle 20:00, è prevista la proiezione del docufilm “Janas, storie di donne, telai e tesori” ideato da Stefania Bandinu. L’opera racconta l’arte della tessitura in Sardegna come patrimonio culturale e femminile, unendo immagini, ricerca artistica, creazioni di gioielli ispirati ai motivi tradizionali e il lavoro di una community attiva sul tema.

Mercoledì 26 marzo, stesso orario, sarà presentato il libro “Così piccoli, così grandi. Sulle tracce di Charles e Lavinia” scritto da Marella Giovannelli e pubblicato da Ag Book Publishing. L’autrice, attraverso un lavoro di documentazione negli archivi americani, inglesi e francesi, ripercorre le vite di Charles Stratton e Lavinia Warren, due artisti affetti da nanismo divenuti celebri nel XIX secolo grazie al talento e alla visione di Barnum. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Camilla Pisani.

Ulteriori eventi si svolgeranno giovedì 27 e sabato 29 marzo. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni: +39 389 825 2455