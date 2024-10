OLBIA. Dopo Sestu e Tempio Pausania, è in programma a Olbia giovedì 30 marzo, l’inaugurazione del nuovo punto vendita, il terzo in Sardegna, di Kik, azienda leader nella distribuzione al dettaglio in Germania.

Kik, che si occupa di vendita di abbigliamento, prodotti per la casa, giocattoli per bambini, cartoleria, articoli per il giardino e per gli animali, gestisce oltre 4.000 punti vendita in Europa, di cui 2.700 filiali solo in Germania, con più di 26.000 collaboratori. “Il nuovo negozio di Olbia, in via Bratislava 21 – dicono dall’azienda -, rappresenta un importante traguardo nell’espansione del marchio sull’Isola e sottolinea l’impegno a perseguire un programma di forte crescita anche nel resto d’Italia”.