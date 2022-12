OLBIA. È in programma venerdì 16 dicembre il quinto congresso provinciale della Flc Olbia-Tempio. Nella sede della Cgil, in via Del Piave, a partire dalle 16:00, si farà il punto sulla situazione del sistema dell’istruzione.

I lavori saranno aperti dalla relazione della segretaria generale Francesca Sardo che fornirà importanti aggiornamenti sul settore dell’istruzione e della formazione in Italia, Sardegna e Gallura.

Alle 17:00 ci sarà il dibattito congressuale mentre alle ore 17:30 parlerà il segretario generale Filcams regionale Manuel Usai. Alle 18:30 è in programma l’intervento della segretaria generale della Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo e alle ore 19:00 quello della Flc Cgil nazionale.