OLBIA. È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ipocondria”, il nuovo singolo di Nosy, al secolo Stefano Panu. Il brano, prodotto da Kaizen e Roger, anticipa l’uscita dell’Ep prevista per l’8 maggio.

“Ipocondria” affronta il tema della fragilità emotiva e del senso di smarrimento interiore. In un’atmosfera sonora cupa, l’artista olbiese descrive la perdita della luce interiore e la trasformazione del mondo in uno spazio grigio e solitario. Il singolo è concepito come un viaggio introspettivo nella vulnerabilità umana, sostenuto da una produzione essenziale e intensa.

Il nuovo progetto discografico conterrà quattro brani inediti – Black Jack, Lo stesso sangue, Ipocondria e Segreti nascosti– ai quali si aggiungono i singoli già pubblicati Lunedì e Ti passo a prendere, entrambi prodotti da Kaizen. L’Ep di Nosy segna una fase di maturazione del suo percorso artistico, orientato verso un linguaggio musicale più personale e diretto.