OLBIA. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza a tutela della sicurezza pubblica che riprende integralmente quella emessa lo scorso febbraio, confermando le restrizioni già in vigore riguardo agli orari di apertura nel centro città dei negozi di generi alimentari, compresi quelli che commerciano prodotti alimentari e non alimentari (cosiddetti misti) e i distributori automatici.

L’ordinanza firmata oggi, lunedì 11 novembre, non introduce alcun cambiamento rispetto alla precedente: i negozi rimarranno chiusi dalle 20:00 alle 7:00 del mattino. Riguarda gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree:

• corso Umberto, tratto da intersezione con viale Principe Umberto ad intersezione con via Regina Elena;

• piazza Regina Margherita;

• via Regina Elena, fino a piazza Crispi;

• corso Umberto, tratto da intersezione con via Mameli ad intersezione con via Sassari;

• via Sassari;

• via Acquedotto, fino ad intersezione con via Mameli;

• piazza Matteotti;

• piazza Mercato e vie limitrofe, precisamente via Dettori e via Bari;

• via Vittorio Veneto, tratto da intersezione con via Mameli a intersezione con via Rio Gadduresu;

• via San Simplicio;

• via Brigata Sassari fino a piazza Brigata Sassari compresa;

• via 4 Novembre

Di seguito l’ordinanza⬇️