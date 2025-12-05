Olbia 5 dicembre 2025 – Mercoledì 10 dicembre l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per l’intera mattinata e parte del pomeriggio in diverse aree della città a causa dei lavori di collegamento delle nuove condotte idriche in via Corelli. L’intervento, comunicato da Abbanoa, comporterà disservizi totali e cali di pressione in un ampio perimetro urbano.

I tecnici procederanno al collegamento delle nuove tubazioni in ghisa e alla dismissione di quelle obsolete all’incrocio con via Stromboli e via Tienanmen. Per consentire gli interventi l’erogazione sarà interrotta dalle 08:15 alle 16:00.

I disservizi totali riguarderanno:

Zona via Barcellona e traverse (08:15-16:00)

Zona corso Vittorio Veneto e traverse (08:15-16:00)

Sono previsti inoltre cali di pressione e portata nel Centro storico (08:15-16:00).

Il personale tecnico sarà presente in loco per regolare i flussi dai serbatoi e ottimizzare le riserve. Il servizio dovrebbe tornare alla normalità entro le 18:00 salvo imprevisti. Alla riattivazione del flusso potrebbero verificarsi brevi fenomeni di torbidità, per cui si consiglia di far scorrere l’acqua finché non risulta limpida.