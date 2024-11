OLBIA. Un extracomunitario è stato arrestato e portato in caserma dai Carabinieri di Olbia perché accusato di aver minacciato due giovani donne con un coltello. Secondo il racconto dei testimoni le avrebbe inseguite esibendo i genitali. Le due donne sono riuscite a fuggire e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. È successo nella piazzetta all’inizio di via Vittorio Veneto, nei pressi del passaggio a livello.

L’uomo, senza fissa dimora e molto conosciuto in città per diverse scorribande al centro, aveva dato fuoco a delle cartacce sui binari. Sul posto erano dapprima intervenuti i Vigili del Fuco per spegnere le fiamme e a seguire sono giunti sul posto, con diverse pattuglie, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. L’uomo si trova in caserma a disposizione del magistrato.