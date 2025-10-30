Olbia 30 ottobre 2025 – Momenti di tensione intorno alle 19:00 in corso Vittorio Veneto per un incendio divampato nel cortile esterno di un parrucchiere. Le fiamme, alimentate da alcuni cartoni accumulati all’esterno, hanno richiesto il rapido intervento dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno spento il rogo prima che potesse estendersi all’interno dell’attività.

Secondo quanto riferito, i titolari del negozio non si sono accorti di nulla e hanno proseguito il lavoro mentre una dipendente del locale adiacente, notando il fumo e le fiamme, ha dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio, e la Polizia locale, impegnata nella gestione del traffico durante le operazioni di spegnimento.