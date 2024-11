Due giorni di scirocco ad aumentare il carico di umidità ed un blando ingresso fresco da ovest stanno innescando una serie di temporali da calore. Inaspettatamente e non previsto da tutti i modelli previsionali. Diverse zone sono interessate anche in Gallura. In questa situazione ogni previsione diventa un temo al lotto.

Dopo una lunga fase di stabilità e assenza di nuvole, un blando tentativo di raffreddamento si inizia a palesare osservando le mappe in quota. Da un ampio nucleo freddo artico riesce a staccarsi una piccola “goccia fresca” che compierà la tipica traiettoria da nord ovest verso sud-est.

Infatti, in questi giorni il richiamo della bassa pressione inizia a favorire lo scirocco pomeridiano in intensificazione nella giornata di mercoledì 14 arrivando a superare i 20 nodi.

Giovedì 15, Ferragosto, aumento della nuvolosità con variabilità diffusa dovuta al passaggio della bassa pressione che raccogliendo l’umidità accumulata nei giorni scorsi potrebbe favorire la formazione di nuvole con pioggia. La parte frontale, con temporali più intensi, dovrebbe concentrarsi e perdere gran parte dell’energia nel mare di Sardegna, passando sull’isola nella giornata di Venerdì 16 favorendo un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni sparse.