OLBIA. Una giornata tra i vigneti per far conoscere ai bambini il mondo del vino. È la quinta edizione de “La vendemmia dei bambini”, organizzata da Sas Janas.

I piccoli protagonisti dei campi estivi dell’associazione presieduta da Claudia Pirina hanno raggiunto la cantina Murales, in località Piliezzu, e accolti da Piero e Martina Canopoli hanno preso parte a un laboratorio interamente dedicato alla vendemmia.

Hanno partecipato a diverse attività, comprese la raccolta dei grappoli e la pigiatura dell’uva con i piedi, e hanno potuto conoscere gli antichi strumenti impiegati nelle operazioni di vinificazione.

Il progetto didattico di Sas Janas, promosso con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla cultura e alle tradizioni più profonde della Sardegna, è cofinanziato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, guidato da Sabrina Serra.

“Sosteniamo con forza i progetti rivolti ai nostri bambini e alle nostre bambine – dichiara la vicesindaca -. Siamo contenti che l’associazione Sas Janas continui a coinvolgere i più piccoli in attività educativo-didattiche a contatto con la natura, come quella della vendemmia. È importante conoscere e vivere in prima persona le attività legate al nostro territorio”.