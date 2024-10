OLBIA. È in corso in piazza Nassirya il “Go skate Day”. L’evento, organizzato in occasione della Giornata mondiale dello skateboarding dalla Easy Skating asd con il patrocinio del comune di Olbia, ha l’obiettivo di riunire gli olbiesi appassionati di questo sport nato in California negli anni sessanta.

Per la manifestazione, animata da musica dal vivo di artisti locali, sono stati allestiti stand con bevande e street food. “Siamo molto felici di questa serata – dicono gli organizzatori -. Puntiamo a far trascorrere alle persone qualche ora di sano divertimento, anche a chi non conosce il nostro mondo”.