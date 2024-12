★VIDEO★ Dopo l’intera giornata passata sotto il sole in attesa dell’apertura dei cancelli alle 18:00, i fan più accaniti sono pronti a guadagnarsi di diritto le prime file di fronte al palco.

Il Red Valley edizione 2023 scalda i motori e si prepara ad accogliere circa 25mila persone per la serata uno del Festival che vedrà sul palco Guè, Lazza, Emis Killa e Geolier. In apertura si esibiranno il collettivo Nuova Sardegna, Damianito, il team Mamacita, Il Pagante, Rose Villain e Paky.

I fan, in gran parte giovanissimi, hanno creato un accampamento spontaneo in prossimità dell’ingresso principale dell’Olbia Arena, sempre pronti a intonare canzoni dei loro beniamini, su tutti quella che si annuncia la star della serata, Lazza, la cui esibizione è in programma all’1:50. Questa mattina insieme ai ragazzi in fila abbiamo incontrato anche un ospite speciale: Raimondo Pisciottu, padre di Salmo. Di seguito il video ▼