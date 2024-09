OLBIA. Verrà presentato al pubblico mercoledì 24 maggio alle 17:00 “Hikikomori”, il romanzo di Ariela Rizzi e Fabrizio Silei.

La serata, organizzata da Cristina Oggiano, docente della scuola media Armando Diaz di Olbia, con il patrocinio del Comune e della biblioteca Simpliciana, sarà un’occasione per riflettere sul fenomeno dello “stare in disparte” che colpisce soprattutto i giovani tra i 14 e i 30 anni, in modo particolare i ragazzi.

“È il primo incontro di un tour letterario che porteremo in giro in diverse parti della Sardegna – dichiara la professoressa Oggiano che modererà l’incontro -. È importante conoscere questa sindrome, accentuata dall’esperienza pandemica, e per questo abbiamo pensato di incontrarci nelle biblioteche e nelle librerie, parlarne e confrontarci sul tema”.

L’evento verrà replicato presso la libreria Feltrinelli dell’aeroporto, Siniscola, San Teodoro e Sassari. Durante la serata di mercoledì prossimo a Olbia, con ingresso libero, interverrà lo psicologo e psicoterapeuta Marco D’Anna mentre il maestro Alessandro Sammatrice eseguirà alcuni intermezzi musicali.