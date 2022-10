OLBIA. Verrà presentato in Biblioteca venerdì 14 ottobre, alle 17:30, “Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid”. Nel libro, a cura di Giulia giornaliste Sardegna, sedici giornaliste intervistano sedici donne, impegnate in diversi settori professionali, su come hanno affrontato le difficoltà durante la pandemia.

La serata verrà introdotta da Caterina De Roberto, coordinatrice per il nord Sardegna di Giulia giornaliste, e moderata da Antonella Brianda, giornalista e socia dell’Associazione. L’evento, con ingresso libero e aperto, sarà inoltre trasmesso in streaming sui canali YouTube della biblioteca civica Simpliciana.

“Un giorno all’improvviso – spiegano da GIULIA – è il racconto di 16 donne comuni, non eroine, impegnate in Sardegna nei diversi settori professionali che hanno fronteggiato con tutti gli strumenti a disposizione le difficoltà e le complessità di una nuova e inaspettata quotidianità nel corso dell’emergenza sanitaria, ritratte in questo libro dalle penne di 16 giornaliste di Giulia Sardegna e dagli scatti d’autrice di Daniela Zedda e Elisabetta Messina”.

La presentazione del libro si aprirà con i saluti di Sabrina Serra, vice sindaca di Olbia, Susi Ronchi, fondatrice Giulia giornaliste Sardegna, Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna e Marcello Acciaro, direttore generale della Asl Gallura. Seguiranno gli interventi di Vannalisa Manca, Simonetta Selloni e Caterina De Roberto, tre delle “Giulie giornaliste” autrici delle interviste alle donne delle professioni presenti nel libro, e poi delle protagoniste dei loro rispettivi racconti, Francesca Arcadu, fondatrice Gruppo Donne UILDM, organizzazione non profit che si occupa della lotta alla distrofia muscolare, Giovanna Piras, dirigente biologa della Asl Nuoro, e Maria Antonietta Sirca, direttrice del Jazz Hotel di Olbia.

Porteranno il loro contributo anche Daniela Zedda, autrice dei ritratti fotografici alle intervistate, e Eugenia Tognotti, professoressa ordinaria di storia della medicina all’Università di Sassari, tra le autrici della postfazione del libro.

Le 16 giornaliste di Giulia Sardegna, autrici delle interviste e dei racconti: Susi Ronchi, Roberta Secci, Roberta Celot, Caterina De Roberto, Simonetta Selloni, Vannalisa Manca, Sandra Pani, Daniela Pinna, Alessandra Menesini, Valentina Guido, Francesca Siriu, Antonella Loi, Maria Grazia Marilotti, Alessandra Sallemi, Alessandra Addari, Simona Scioni.

Le 16 professioniste intervistate: Anna Maria Maullu, presidente emerita dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici; Caterina Tronci, responsabile delle sale parto di Ostetricia e Ginecologia al Santissima Trinità di Cagliari; Carla Medau, sindaca di Pula; Maria Antonietta Sirca, direttrice del Jazz Hotel, Olbia; Giovanna Piras, dirigente biologa, Asl Nuoro; Francesca Arcadu, fondatrice Gruppo Donne UILDM, organizzazione non profit che si occupa della lotta alla distrofia muscolare; Valeria Caredda, ginecologa e responsabile del Centro Donna di Cagliari (ospedale San Giovanni di Dio, Asl Cagliari); Valeria Aresti, avvocata; Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna; Simona De Francisci, condirettrice TG Videolina; Dolores Palmas, infermiera e volontaria (ospedale oncologico Armando Businco, Cagliari); Silvia Massa, amministratrice delegata Superemme S.P.A.; Luigia Frattaroli, danzatrice e coreografa (Teatro Lirico di Cagliari); Sabrina Milanovic, mediatrice culturale (campo rom di San Nicolò d’Arcidano, Oristano); Sara Piu, consigliera d’amministrazione dell’Ateneo di Cagliari (Unica); Giulia Balzano, presidente associazione culturale Menabò (Museo dell’Ossidiana di Pau, Oristano).