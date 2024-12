“I fibromialgici del comune di Olbia avranno a disposizione un contributo di 205.600,00 euro per far fronte in parte alle spese sostenute e necessarie per le loro cure”. Lo comunica in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Piro esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto da Giunta e Consiglio Regionale, in continuità con la Legge regionale n. 22 del 12 dicembre 2022, che hanno sostanzialmente dato seguito agli impegni presi in materia di assistenza ai malati fibromialgici della Sardegna, rendendo noti gli importi destinati ai singoli Comuni.

“Siamo consapevoli che l’Indennità Regionale Fibromialgia erogato nella forma di un contributo annuale una tantum pari ad 800 euro sia una goccia nell’oceano di esigenze di cui hanno bisogno i malati da questa patologia ancora oggi molto sconosciuta. Ricordiamo che l’IRF è la prima iniziativa economica concreta a livello nazionale di supporto ai pazienti affetti da fibromialgia”.

Piro evidenzia che “a gennaio 2023, quando organizzammo un importante incontro a tema proprio ad Olbia con il contribuito dell’associazione CFU-Italia, rivolgemmo come coordinamento cittadino, le nostre speranze e le istanze dei tantissimi fibromialgici presenti in sala, al gruppo consiliare regionale di FDI presente, che grazie al lavoro costante del capogruppo on.le Fausto Piga quale primo firmatario della proposta di legge, ha portato in tempi brevi a questo primo risultato.

Il lavoro della politica però non si ferma qui, perché il prossimo obbiettivo a cui il partito al livello nazionale dovrà dare risposte, è quello di fare riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante ed essere inserita all’interno dei livelli essenziali di assistenza LEA.”