OLBIA. La sclerosi multipla raccontata non solo attraverso la scienza ma anche tramite la fotografia, la musica e il teatro. È l’obiettivo dell’associazione olbiese Teatro Nyx che, in collaborazione con Aism e il Comune, organizza “Azioni multiple”.

L’evento di sensibilizzazione è in programma domenica 26 marzo, alle 17:00, presso l’aeroporto Olbia Costa Smeralda. La serata partirà dagli interventi dei medici. Parteciperanno Roberto Ignazio Zarbo, Gabriele Farina, Veronica Sirigu e Maria Giovanna Deiana.

“Il nostro intento è quello di trovare forme creative per poter descrivere in maniera sensibile storie di vita e di sofferenza – dichiara Giada Degortes, presidente di Teatro Nyx -. Per farlo abbiamo raccolto le testimonianze di persone affette da sclerosi multipla e le abbiamo trasformate in monologhi teatrali. Abbiamo anche realizzato una mostra fotografica che racconta l’esperienza legata al dolore neuropatico di Chaibia Al Galimi, l’ideatrice dell’evento”.

Attraverso l’esposizione fotografica realizzata da Giada Degortes e intitolata “Vertigo”, Chaibia Al Galimi si mette a nudo. Gli scatti comunicano gli episodi che hanno segnato la sua vita a partire dal 2016 quando, all’età di 29 anni, le viene diagnosticata la sclerosi multipla. “Vertigo è la confessione intima della sua storia personale – spiega Giada Degortes -. È il manifesto di un corpo che porta delle cicatrici invisibili ma estremamente profonde. Le foto sono il canale che abbiamo scelto insieme per poter raccontare la sofferenza e trasformarla in bellezza”.

Durante la serata in programma un flashmob a cura dell’Associazione organizzatrice dell’evento e l’esibizione degli attori Dalila Peduzzi e Leonardo Vitagliano. La parte musicale è affidata al trio jazz composto da Lorenzo Agus al contrabbasso, Paolo Addis alla batteria e Paolo Corda alla chitarra. “Come associazione di promozione sociale siamo entusiasti di realizzare questo evento – dice la presidente di Teatro Nyx -. Ci auguriamo che Azioni multiple, oltre a creare una rete di informazione e di supporto, possa portare all’attenzione del pubblico olbiese le difficoltà e gli ostacoli quotidiani delle persone ammalate di sclerosi in Sardegna e, in particolare, nella nostra città”.

In occasione dell’incontro il parcheggio dell’aeroporto (lunga sosta, settori A e B) sarà gratuito.