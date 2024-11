“Dal sedici gennaio scorso le quarantadue autoscuole del nord Sardegna devono convivere con una situazione intollerabile perché gli esami di guida si devono svolgere obbligatoriamente tutti a Sassari. Gli utenti residenti in tutti i comuni del nord dell’isola sono quindi costretti a spostarsi per sostenere la prova pratica finalizzata al conseguimento della patente e alla conversione della stessa in categorie superiori. Inoltre, devono recarsi a Sassari i conducenti di mezzi pesanti che devono effettuare la revisione”.

Lo dice il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi. “Questo provvedimento – aggiunge il politico gallurese – porta con sé innumerevoli disagi oltre ad un gravissimo allungamento delle tempistiche: attualmente sono circa 2mila, infatti, gli utenti in attesa di poter svolgere l’esame pratico. Questo perché la motorizzazione civile di Sassari fissa solo due giornate al mese dedicate agli esami, alle quali, tra l’altro, ogni autoscuola può portare solo tre allievi”.

Per Li Gioi “è arrivato il momento di indicare una nuova strada, e l’unica possibilità di rendere il servizio efficiente sotto tutti gli aspetti è quella che prevede la regionalizzazione della Motorizzazione civile, un provvedimento già adottato da altre Regioni a Statuto Speciale come la Valle d’Aosta, il Trentino e la Sicilia. In tal senso la Regione Sardegna, in accordo con il Ministero, già tre anni fa, aveva istituito un tavolo tecnico che avrebbe dovuto stabilire le modalità di passaggio alla regionalizzazione del servizio, ma questo tavolo non si è mai riunito. Pertanto, è arrivato il momento che questo iter venga portato avanti affinché si arrivi a una soluzione definitiva delle problematiche”.

Roberto Li Gioi annuncia il deposito di una mozione finalizzata al coinvolgimento dell’assessore ai Trasporti Moro, affinché si arrivi in tempi brevi all’apertura del tavolo di confronto mai convocato.

“Per tamponare l’emergenza – conclude il consigliere del M5s – il Ministero dei Trasporti invierà quattro esaminatori per i mesi di aprile e maggio, garantendo così lo svolgimento di 360 esami ad aprile e 360 a maggio. Tuttavia, pur apprezzando la soluzione-tampone, questa problematica deve essere risolta una volta per tutte”.