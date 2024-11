★VIDEO★ Centinaia di studenti hanno “preso d’assalto” il museo archeologico trasformandolo in una cittadella della scienza declinata in tutte le sue forme. Dagli esperimenti di chimica e fisica alla matematica, dai lavori sulla biologia ai progetti di alta tecnologia fino ai giochi da tavolo, ragazzi e ragazze da tutto il nord Sardegna hanno allestito stand e tavoli nei quali hanno esposto i lavori realizzati insieme ai loro insegnanti in orarario extrascolastico.

Una grande festa di due giorni che si chiuderà domani, venerdì 20 ottobre, incentrata sulla divulgazione scientifica e arricchita da conferenze e approfondimenti organizzati nella sala conferenze all’ultimo piano. L’evento dedicato agli studenti è aperto all’intera cittadinanza ed organizzato dall’associazione Amici della biblioteca e Mathesis, presidente la ex docente Antonietta Carbone, con il patrocinio del comune di Olbia. C’eravamo anche noi. Di seguito il video ▼