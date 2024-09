OLBIA. Il molo Brin di Olbia si prepara a diventare ufficialmente una marina per mega yacht. Questa mattina, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP), Massimo Deiana, e l’Amministratore unico di Quay Royal, Gian Pietro Sirca, hanno firmato l’atto formale di concessione demaniale marittima trentennale. La concessione riguarda una porzione del lato sud del porto storico olbiese, che sarà destinata alla realizzazione di una marina in grado di ospitare navi da diporto fino a 150 metri di lunghezza.

L’area concessa copre oltre 41 mila metri quadri, tra terra e specchio acqueo. Dopo i lavori di riqualificazione e adeguamento da parte del concessionario, la marina disporrà di 17 posti barca, con dimensioni che variano da 45 a 150 metri di lunghezza. L’intervento prevede la riqualificazione del banchinamento con nuovi materiali, tra cui granito e legno esotico per l’area pedonale, oltre a nuove strutture per l’ormeggio e per i servizi tecnici alle imbarcazioni.

Un edificio storico di 800 metri quadri, originariamente adibito a officina meccanica e deposito doganale, sarà ristrutturato per ospitare uffici e locali di servizio. L’intera area sarà accessibile al pubblico pedonalmente, mentre una parte del molo sarà trasformata in una piazza affacciata sul mare con vista sull’isola di Tavolara.

Questo progetto ha attraversato un lungo iter amministrativo, iniziato nel 2004 e culminato oggi con la firma della concessione. Dopo varie modifiche e adeguamenti al piano regolatore, nel 2021 è stato approvato l’Adeguamento Tecnico Funzionale, che ha permesso di concludere il processo e di destinare l’area a porto turistico per mega yacht.

“Oggi è una giornata importante per Olbia” ha dichiarato Massimo Deiana sottolineando come questa marina rappresenti il primo approdo per mega e giga yacht in Sardegna e un passo fondamentale per lo sviluppo del settore nautico nell’isola.