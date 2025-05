★VIDEO★ OLBIA. Un colosso del mare si staglia in questi giorni tra Portisco e Porto Rotondo. È il Luminance, superyacht da 145 metri considerato uno dei più grandi e costosi mai costruiti. Il suo profilo bianco, con linee moderne e una sovrastruttura articolata su più ponti, è ben visibile a occhio nudo dalla costa, dove ha suscitato curiosità e ammirazione tra residenti e turisti.

Realizzato dai cantieri tedeschi Lürssen, il Luminance è uno dei gigayacht più recenti apparsi nel panorama mondiale del lusso marittimo. La costruzione è avvenuta nel massimo riserbo, e il nome dell’armatore non è stato reso pubblico, ma si tratterebbe di un magnate internazionale. Il valore stimato supera i 500 milioni di euro.

A bordo dell’imbarcazione opera un equipaggio composto da circa 40 persone. Il Luminance può ospitare fino a 36 passeggeri in suite extralusso, distribuite su sei ponti, con spazi progettati per offrire il massimo del comfort e della riservatezza. Dotato di piscina, eliporto, centro benessere, cinema, garage per tender e moto d’acqua, rappresenta un concentrato di ingegneria navale e design.

La presenza del Luminance nelle acque galluresi non è passata inosservata: la nave, che batte bandiera delle Isole Cayman, è ancorata a una distanza di sicurezza dalla costa, ma è stata fotografata da decine di appassionati e curiosi. Il suo arrivo, avvenuto in coincidenza con l’inizio della stagione turistica, conferma ancora una volta l’attrattiva della Gallura per il turismo di alta gamma.

Non è noto per quanto tempo il superyacht resterà nella zona, ma la sua presenza è già diventata uno degli eventi più commentati dell’inizio estate sulla costa nord-orientale della Sardegna. Di seguito il video: