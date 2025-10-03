Olbia, 3 ottobre 2025 – Il generale di brigata Francesco Rizzo, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha incontrato i militari del Reparto Territoriale di Olbia e il sindaco Settimo Nizzi. La visita rientra nelle attività di conoscenza e vicinanza ai presidi dell’Arma presenti nell’isola.

Ad accogliere il generale è stato il tenente colonnello Nicola Pilia, comandante del Reparto Territoriale. Rizzo ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, oltre ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ai delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il comandante della Legione ha indicato tre parole guida – serietà, professionalità e serenità – come principi da coltivare quotidianamente nell’attività a servizio della comunità e nella tutela della sicurezza pubblica.

La giornata si è conclusa al municipio con il colloquio tra Rizzo e il primo cittadino, durante il quale è stato ribadito l’impegno dell’Arma a mantenere una presenza costante e vicina ai cittadini, rafforzando le attività di prevenzione e migliorando la qualità del servizio.