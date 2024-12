OLBIA Prestazioni di alto livello per il DM Team di Olbia al campionato regionale di kickboxing a Sorso. L’evento, valido per le qualificazioni ai campionati italiani della Federkombat, ha visto la partecipazione di oltre 270 atleti provenienti da tutta la Sardegna. Il team olbiese guidato da Gabriele Manunta, unica società in rappresentanza della città, ha affrontato la competizione con grande determinazione, portando a casa tre ori, tre argenti e due bronzi.

A distinguersi nella categoria 63 kg è stato Alessandro Dachena, che ha ottenuto una vittoria netta nelle cinture nere. Successi anche per Matteo Derosas nella categoria 55 kg e Raffaele Pisutu nella 45 kg, entrambi primi classificati. Sfiorano il gradino più alto del podio Niccolò Altana nella categoria 55 kg, Gabriele Vargiu nella 80 kg e Antonio Derosas nella 70 kg, conquistando il secondo posto.

Ottime prestazioni con il terzo posto per Gabriele Guddelmoni nella categoria 57 kg, protagonista di un match combattuto al suo esordio nelle cinture nere contro il campione italiano di K1, ed Emanuele Spano nella categoria 65 kg. Denis Clipici e Diego Zanda, pur senza medaglia, hanno dimostrato grande impegno e determinazione.

“Sono orgoglioso di questi risultati e del lavoro svolto dai ragazzi – dichiara Manunta –. Ogni gara è un’opportunità di crescita e miglioramento, e siamo già concentrati sul prossimo appuntamento di gennaio ad Alghero. Un ringraziamento speciale va alla Realsportgym, con Donatella Panu e Andrea Damasconi per l’ottima organizzazione dell’evento, e agli sponsor che supportano il team: Simone Deiana del Devil Kiss, Dario di Shardana Beach Liscia Ruja, Only Sardinia Autonoleggio e Gianni Demuro di SKG“.