★VIDEO★ OLBIA. Un simulatore di guida per testare la propria capacità di condurre un veicolo in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, e tragitti da percorrere con occhiali speciali per limitare la percezione visiva. L’iniziativa itinerante targata Ministero dell’Interno e Polizia Stradale per promuovere la guida sicura è arrivata anche a Olbia.

In piazza Terranova Pausania nel track con l’aula didattica al suo interno, per un’intera serata gli agenti olbiesi e quelli arrivati dalla capitale hanno accolto i tanti passanti che si sono messi alla prova per prendere consapevolezza di rischi e pericoli su strada. Presenti il comandante della Polizia Stradale di Olbia Andrea Migliore e il vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la sezione di Polizia Stradale di Roma, Alessandro Riccucci.

“Con questo progetto entriamo nelle scuole di tutta Italia e coinvolgiamo i ragazzi delle quarte e quinte superiori che stanno per conseguire la patente o che la hanno già ottenuta” ha spiegato Riccucci. Il vice ispettore ha sottolineato l’importanza di mettersi al volante senza mai dare niente per scontato: “Ai giovani diciamo di stare attenti e rispettare tutte le regole del codice della strada, anche quelle che sembrano le più banali. È importante guidare in maniera consapevole cercando di capire che se si guida in modo scorretto c’è il rischio di farsi male e di fare male ad altre persone”.

Oltre ai video sull’attività della Polizia proiettati negli schermi all’esterno del track, i visitatori hanno potuto vedere da vicino la Lamborghini utilizzata dalla Stradale a Roma e Milano. Dopo San Teodoro, quella di Olbia è la seconda e ultima tappa prevista in Sardegna in questi mesi. L’iniziativa arriverà nei prossimi giorni a Padova. Di seguito il servizio ⬇️