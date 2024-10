OLBIA. “Fino alle 14:00 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone di Olbia centro, Baratta, via Galvani, via Barcellona, via Vittorio Veneto e traverse”. Lo comunica Abbanoa che in queste ore è al lavoro per riparare un improvviso guasto nella condotta di distribuzione in via Vittorio Veneto.

“Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi nel pomeriggio – fanno sapere da Abbanoa -. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.