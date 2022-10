OLBIA. Quella di ieri al museo archeologico è stata una giornata ricca di esperimenti di scienze, fisica e matematica insieme a giochi di logica. Nel giorno uno di “Scienza in piazza” i protagonisti sono stati gli studenti.

Oltre alle scuole medie e superiori di Olbia, i giovani partecipanti sono arrivati dagli istituti scolastici di Arzachena, Calangianus, Tempio, Porto Torres, Castelsardo e Sassari.

Le conferenze degli esperti in materie scientifiche hanno richiamato al Museo anche tanti adulti. “La prima giornata della manifestazione è stata esaltante – ha dichiarato l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra -. C’è stata grande partecipazione non solo dei ragazzi delle nostre scuole ma anche di tanti visitatori interessati all’evento”.

Ad aver preso parte all’iniziativa anche l’ASTEC (AeroSpace Technology Education Center) e l’Associazione Astronomica Turritana. “La qualità delle dimostrazioni è stata sopra ogni aspettativa – ha detto la Serra -. Tutto questo ci dà il senso di una manifestazione in forte crescita. Aspettiamo ancora tanti visitatori per la giornata conclusiva”.

Oggi, venerdì 14 ottobre, ultimo appuntamento con “Scienza in piazza”. Dalle 9:30 alle 11:00 il prof. Sergio Stoccoro, docente di chimica all’Università di Sassari, terrà una conferenza dal titolo “La storia della tavola periodica”. A seguire, dalle 11:30 alle 13:00, è in programma “Il cervello creativo: come la mente si adatta all’era digitale” a cura del prof. Andrea Serra, docente di farmacologia e chemioterapia all’Università di Sassari.