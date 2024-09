★VIDEO★ OLBIA. Il dado è tratto. La Regione attraverso l’assessorato delle Finanze, guidato da Giuseppe Fasolino, ha stanziano i primi soldi per l’abbattimento della sopraelevata sud d Olbia. Si tratta di un finanziamento di 1,8 milioni per il progetto di fattibilità e le pratiche di VIA. L’annuncio è arrivato a sorpresa dal sindaco Settimo Nizzi che lo ha comunicato a margine della presentazione dell’opera d’arte sul lungomare “Ocean”.

“Un sogno che diventa realtà” lo ha definito il sindaco che, fatalmente, ha parlato di un lustro per vedere l’inizio dell’opera: proprio alla fine del suo ultimo mandato da primo cittadino.

Si tratta della più grande opera di decostruzione che la città abbia mai visto.

Un strada sopraelevata che nessuno vuole più perché i tempi sono cambiati e la città con essi. Oggi Olbia guarda in faccia al proprio mare e se il progetto di abbattimento della strada sull’acqua era già contenuto nel piano portuale da almeno una decina d’anni, ora il cerchio si stringe e si comincia a lavorare sul serio.

“Vogliamo tornare ai tempi in cui si arrivava in piazza Crispi e si guardava Tavolara senza ostruzioni” ha detto ancora il sindaco. Al suo posto verrà prolungato l’attuale tunnel a due campate che andrà a connettersi con la grande rotatoria dei Poltu Quadu. Da qui l’intera direttrice sarà collegata alla Sassari-Olbia. Risultato: una quattro corsie che unirà l’intera provincia di Sassari al porto di Olbia spazzando via strozzamenti e colli di bottiglia.

Si parte con la sopraelevata sud e poi si proseguirà con quella nord. Anche in quel tratto, di fonte all’antico porto romano, si proseguirà con il tunnel che sboccherà con la futura quattro corsie per Arzachena – Palau – Santa Teresa. In questo modo le connessione veloce e senza restringimenti di carreggiata abbraccerà la Gallura per connettere con Sassari e Porto Torres fino a collegare i due porti del nord Sardegna con un’unica grande opera stradale. Di seguito le dichiarazioni del sindaco Settimo Nizzi ▼