★VIDEO★ OLBIA. Nella serata di giovedì 3 ottobre i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno espletato una serrata attività di controllo nel centro storico olbiese, finalizzata alla prevenzione di condotte delinquenziali ed alla tutela dei numerosi cittadini residenti.

A partire dalle 19.30, i fitti controlli di persone e mezzi hanno interessato Corso Vittorio Veneto, Piazza Matteotti, Piazza Mercato ed i parcheggi del Molo Brin, ove è stata accertata la posizione di diversi cittadini ed extracomunitari, tutti trovati in possesso di regolare titolo a permanere nello stato italiano.

In seconda serata i militari hanno concentrato la loro presenza in via Aldo Moro ed in via Galvani, ove è stato necessario intervenire per calmare gli animi di qualche giovane in stato di alterazione, dovuto all’assunzione di alcool. L’attività svolta ha portato all’identificazione di 60 persone e 15 veicoli, restituendo, nel complesso, una situazione positiva, priva di riscontri di soggetti alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Di seguito il servizio in onda nel TG di Telesardegna⬇️