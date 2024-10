OLBIA. È in programma giovedì 28 settembre, dalle 10:00 alle 13:30, presso il MusMat in via Roma n. 49, “Iti Olbia Demo day – Imprenditorialità per il benessere della comunità, dalle idee alla realizzazione”.

Si tratta dell’evento conclusivo del progetto ITI, nato un anno fa rivitalizzare il tessuto economico, sociale e ambientale nei quartieri Poltu Quadu e Sacra Famiglia. Tra gli scopi dell’iniziativa anche quello di contrastare le situazioni di disagio sociale attraverso diversi interventi di rigenerazione urbana e di sostegno all’inclusione sociale.

La prima sessione di lavori sarà dedicata alla presentazione dei progetti imprenditoriali emersi dalla “Enterprise Competition”, una delle fasi del progetto, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione del territorio.

La seconda sessione vedrà la presentazione delle esperienze dei “Living Labs”, ovvero i laboratori aperti alla cittadinanza dedicati alla generazione di idee innovative per migliorare la qualità della vita in diversi ambiti strategici quali urbanistica, sociale, culturale, economica e di valorizzazione della partecipazione attiva allo sviluppo della città.

L’evento si chiuderà con una tavola rotonda in cui si dialogherà insieme ai referenti FESR e FSE della Regione Sardegna e altri stakeholders del territorio. I lavori saranno moderati dai referenti del raggruppamento temporaneo di imprese che hanno curato l’assistenza tecnica del progetto: Fondazione Giacomo Brodolini, Itinerari Paralleli, Poliste srl SB.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi esprime grande soddisfazione “per il completamento di questo ulteriore tassello che si aggiunge ai progetti realizzati e tuttora in corso per lo sviluppo della nostra città”.