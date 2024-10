OLBIA. E’ in programma giovedì 22 giugno alle 15:00 l’assemblea degli operatori del centro storico. L’incontro si terrà presso la sede di Confcommercio, in via Ogliastra 46.

Si discuterà dei lavori di rifacimento della pavimentazione di Corso Umberto e dell’applicazione delle tariffe nei parcheggi adiacenti al centro.

“La riunione sarà anche un’occasione per confrontarsi su tutte le problematiche e le necessità che gli operatori vorranno segnalare – fanno saper da Confcommercio nord Sardegna -. Considerando l’importanza degli argomenti da trattare, tutti gli imprenditori e gli operatori commerciali sono invitati a partecipare”.