OLBIA. Il Nucleo di Polizia Commerciale del Comando Polizia Locale di Olbia, in collaborazione con il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Sassari, ha condotto una serie di controlli presso alcune medie strutture di vendita. Durante l’operazione sono state rilevate diverse violazioni riguardanti la sicurezza dei prodotti in vendita, in particolare quelli destinati ai bambini.

Le irregolarità riscontrate hanno riguardato principalmente la non conformità della marcatura CE e la contraffazione di giocattoli che riproducevano marchi registrati falsi. In seguito alle verifiche, numerosi prodotti non conformi sono stati sequestrati. Gli esercenti coinvolti sono stati sanzionati con multe fino a 20.000 euro.

La collaborazione tra la Polizia Locale di Olbia e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli della Sardegna, attiva da diversi anni, si conferma fondamentale nella condivisione delle esperienze, delle competenze, delle strutture operative e delle banche dati in uso alle due Amministrazioni. Tale sinergia è volta alla tutela dei cittadini, garantendo il rispetto delle norme che regolano la sicurezza generale dei prodotti destinati ai consumatori finali.