OLBIA. Tre gatti sono stati trovati morti, con ogni probabilità avvelenati, in via Vittorio Veneto. A lanciare l’allarme è un residente della zona che, nell’arco di un mese, ha perso i suoi tre animali domestici, tutti colpiti da un malessere improvviso e identico.

L’uomo, sconvolto, racconta di non riuscire a spiegarsi le cause di un gesto tanto crudele: “Non so chi possano aver infastidito al punto da volerli eliminare. È difficile immaginare una tale cattiveria”. I sospetti ricadono su esche velenose, probabilmente destinate ai topi, che potrebbero essere state abbandonate deliberatamente nella zona.