★VIDEO★ OLBIA. “Guido eccelleva in molti campi ma in uno era maestro: nell’amore. Quest’uomo ha amato la sua famiglia, gli amici, il suo lavoro e in lui erano erano presenti tanti elementi che richiamavano alla perfezione”. Parole di don Mirko che ha celebrato i funerali in forma solenne per il Vigile del Fuoco di 58 anni Guido Cherchi, scomparso a causa di una malattia incurabile all’ospedale di Olbia.

I colleghi, provenienti da tutta la Sardegna, gli hanno riservato tutti gli onori accompagnando il feretro con l’autoscala e la scorta dalla camera mortuaria del Giovanni Paolo II alla chiesa di San Simplicio. Sulla bara la bandiera italiana e le sciarpe delle squadre di calcio nelle quali ha militato prima di entrare nel corpo dei Vigili del Fuoco. Di seguito il video ▼