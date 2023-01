OLBIA. Hanno vissuto interminabili minuti di paura i residenti di un palazzo in via Venezia Giulia, a pochi metri da corso Vittorio Veneto, che sono letteralmente scappati dalle proprie case riversandosi rapidamente in strada a causa di un fortissimo odore di gas avvertito all’interno degli appartamenti e soprattutto nella tromba delle scale.

Una volta fuori hanno dato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco. L’odore si è avvertito distintamente anche in strada. L’origine della fuga di gas, secondo l’ispezione degli specialisti della caserma Idini, è stata individuata in una bombola per la cucina collocata sotto il piano cottura di un appartamento al piano terra, più in basso rispetto alla sede stradale.

L’inquilina, per fortuna, non ha dato segni di intossicazione né si sarebbe accorta della fuga di gas. Una volta individuata la causa e sistemate le connessioni della bombala, i residenti del palazzo hanno fatto rientro nelle proprie case.