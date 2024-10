OLBIA. Volotea inaugura oggi il volo verso Brest, la città portuale nella regione francese della Bretagna. Il nuovo collegamento prevede due voli a settimana, lunedì e venerdì, per un totale di oltre 20.000 posti disponibili. Con l’introduzione della rotta Olbia-Brest, il numero di destinazioni francesi raggiungibili dall’aeroporto di Costa Smeralda sale a 10, facilitando ulteriormente l’acceso in Sardegna al turismo francese.

“Con il volo inaugurale di oggi per Brest, mettiamo a segno un altro importante risultato presso lo scalo sardo – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. La Sardegna rappresenta per noi un mercato primario e siamo entusiasti di riuscire a portare un numero sempre maggiore di turisti verso l’isola grazie ai tanti collegamenti disponibili. Siamo qui per rimanere e confermiamo anche per il 2024 il nostro impegno a livello locale, attraverso un’offerta di destinazioni davvero ampia, tra cui il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino.”

Per il 2024, sono 28 le rotte operate da Volotea presso l’aeroporto di Olbia, 14 verso l’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 verso l’estero, 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia) e 10 in Francia (Bordeaux, Brest – Novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa).