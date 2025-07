OLBIA 14 luglio 2025 – Un ritorno che sa di rilancio per l’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo, è stato nominato nuovo presidente dell’ente che gestisce una delle aree marine più importanti del Mediterraneo. La nomina arriva in un momento cruciale per l’organismo che ha vissuto negli ultimi anni fasi alterne di gestione e tensioni istituzionali.

Il primo cittadino del Comune gallurese non è nuovo a questo incarico. Già presidente dell’AMP tra il 2022 e il 2023, Lai aveva guidato l’ente in una fase di transizione che aveva portato alla revisione dello statuto e all’introduzione del sistema di rotazione tra i tre comuni che compongono il consorzio di gestione: Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.

“È stato importante garantire i necessari equilibri territoriali in sede di revisione dello statuto, per garantire la necessaria rappresentatività a tutti i territori della comunità dell’area marina – ha dichiarato il sindaco -. Dopo lo stallo di qualche anno fa si è ripartiti, è necessario proseguire nell’azione di rilancio dell’azione dell’area marina nelle attività di tutela e valorizzazione di cui è sempre stata ai vertici nazionali”.

L’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo si estende per circa 15mila ettari di mare e 40 chilometri di costa che comprendono l’arcipelago di Tavolara, l’isola di Molara e la zona di Punta Coda Cavallo. L’ente gestisce uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della Sardegna, con specie marine protette e un ecosistema di rilevanza internazionale.

La nomina di Lai segna anche il superamento delle difficoltà gestionali che avevano caratterizzato l’ente negli anni scorsi. Il sistema di rotazione introdotto con il nuovo statuto prevede che ogni Comune socio del consorzio possa guidare l’AMP per un anno, garantendo così una rappresentanza equa tra i territori coinvolti.

Tra le sfide che attendono il nuovo presidente ci sono la valorizzazione sostenibile del territorio, il potenziamento delle attività di ricerca scientifica e il rafforzamento della collaborazione con le istituzioni regionali e nazionali. L’AMP di Tavolara rappresenta infatti un caso di eccellenza nella gestione delle aree marine protette italiane e il suo ruolo è strategico per lo sviluppo turistico sostenibile della Gallura.

Il mandato di Lai si inserisce in un momento di rinnovato interesse per le politiche ambientali e la tutela della biodiversità marina. L’Area Marina Protetta dovrà confrontarsi con le sfide del cambiamento climatico e dell’aumento della pressione turistica, mantenendo l’equilibrio tra conservazione e sviluppo economico del territorio.