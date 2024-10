OLBIA. La notizia più importante per i colori italiani è la seconda posizione in Pole di Alberto Comparato che partirà appena dietro lo svedese Jonas Andersson e davanti all’altro svedese del Team Victory, Erik Stark. L’italiano 26enne, infatti, ha vinto la seconda sprint race dominando la gara del pomeriggio di sabato.

Il gran finale di domenica 1° ottobre, con partenza alle 14:45, è valido per la quarta tappa del mondiale di Formula 1 di motonautica, Grand Prix d’Italia Regione Sardegna (UIM F1H2O) e vedrà 16 bolidi alla partenza dal pontone galleggiante del molo Brin.

Secondo il nuovo regolamento di gara le prime 14 posizioni sono già assegnate. Le ultime due verranno fuori dal turno ripescaggio che si svolgerà nella mattina di domenica (partenza ore 10:00). Le barche più veloci entreranno nella pole rispettivamente in 15a e 16a posizione.

Griglia di partenza – Domenica 1° ottobre ore 14:45

1 (14) Jonas Andersson (tempo di qualifica: 36.022 sec)

2 (97) Alberto Comparato (tempo di qualifica: 36.427 sec)

3 (4) Erik Stark (tempo di qualifica: 36.157 sec)

4 (7) Peter Morin

5 (12) Ferdinand Zandbergen

6 (55) Filip Roms

7 (5) Rashed Al Qemzi

8 (66) Grant Trask

9 (2) Thani Al Qamzi

10 (77) Bartek Marszalek

11 (50) Marit Stromoy

12 (15) Kalle Viippo

13 (8) Brent Dillard

14 (3) Ahmad Al Fahim

15 (ripescaggio)

16 (ripescaggio)

Se lo svedese Jonas Andersson (Team Sweden), campione del mondo nel 2021, dovesse vincere la tappa di Olbia, si aggiudicherebbe il suo secondo titolo mondiale con un round di anticipo, ancora prima della tappa finale di Sharjah, negli Emirati Arabi il prossimo mese di dicembre. Andersson, infatti, ha 43 punti nel mondiale e ne aggiungerebbe 20. Un punteggio che lo renderebbe irraggiungibile dal secondo in classifica, il connazionale che corre per il Team Victory degli Emirati Arabi Uniti in questo momento fermo a 28 punti.

Sessione di ripescaggio – Domenica 1° ottobre ore 10:00

Ben Jelf (GBR) F1 Atlantic Team

Duarte Benavente (POR) F1 Atlantic Team

Sami Seliö (FIN) Sharjah Team

Cédric Deguisne (FRA) Maverick Racing

Alexandre Bourgeot (FRA) Maverick Racing

Brock Cohen (AUS) Comparato F1