OLBIA. Il primo appuntamento del circuito regionale “The Island Padel Tour” si terrà questo fine settimana, il 19 e 20 ottobre, presso l’Olbia Padel Club di via Mincio (Strada per Cabu Abbas) con il “1° Trofeo Città di Olbia”. Oltre novanta partecipanti si sfideranno per conquistare il titolo. Le tappe successive si disputeranno tra Sassari, Alghero, Olbia e Cagliari, con le finali Master previste tra maggio e giugno 2025 presso il TC Cagliari

Il padel in Sardegna è in costante crescita con il lancio della prima edizione del “The Island Padel Tour”. Questo nuovo circuito è frutto della collaborazione tra l’Asd Ball Don’t Lie, la Federazione Italiana Tennis, Padel e sei tra i migliori circoli dell’isola.

Il torneo si sviluppa in sei tappe distribuite lungo la stagione sportiva, con l’obiettivo di offrire agli appassionati la possibilità di confrontarsi con atleti di alto livello provenienti da tutta Italia. Ogni tappa attribuirà punti validi per la classifica FITP della stagione 2024/25 e si terrà durante i fine settimana, tra venerdì e domenica.

Le categorie coinvolte includono: Doppio Maschile Open, Doppio Femminile Open, Doppio Maschile limitato 3^ e 4^ categoria, Fascia Doppio Misto limitato 3^ e 4^ categoria, e Fascia Doppio Femminile TPRA (agonistica e non agonistica 4^ e 5^ fascia). Al termine delle tappe, la classifica generale determinerà i qualificati al Master finale, consultabile sul sito del Comitato Regionale Sardegna.

“The Island Padel Tour” rappresenta una grande opportunità per promuovere il padel in Sardegna e consolidare il suo ruolo nello scenario sportivo nazionale. Di seguito i tabelloni delle gare: