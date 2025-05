OLBIA. È stato presentato il programma della festa di San Simplicio che si svolgerà dal 13 al 18 maggio. Presenti all’incontro con i giornalisti don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio, il presidente del comitato festeggiamenti Giovanni Varrucciu, il segretario Giuseppe Asara, la vice segretaria Tiziana Asara e il tesoriere Tore Asara. Hanno partecipato anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e la vicesindaca Sabrina Serra.

Per quest’anno è prevista qualche novità. La festa sarà inoltre anticipata da un convegno che si terrà il 10 maggio alle 17:00 in basilica, incentrato sul simbolo del baldacchino e il luogo del martirio. Di seguito il programma completo:

Basilica San Simplicio

12, 13 e 14 Maggio

Ore 18:30 – Triduo in onore del Santo Patrono

Santa Messa:

Nei giorni feriali: ore 7:00 – 19:00

Nei giorni festivi: ore 7:00 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 19:00

Martedì 13 Maggio

Ore 17:00 – Piazza San Simplicio: Raduno delle Bandiere ex voto

Ore 17:30 – Partenza da Piazza San Simplicio, accompagnate dalla Banda musicale “F. Mibelli”. Sfilata verso la sede del Comitato Festeggiamenti in via Piacenza 7. Dopo la benedizione delle medaglie, il corteo si recherà presso l’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu in via Cosimo De Medici 23 per rendere omaggio alla bandiera. Il percorso proseguirà fino alla Basilica di San Simplicio.

Ore 19:00 – Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 21:30 – Lungomare via Redipuglia, molo Benedetto Brin (località Mogadiscio): Spettacolo di fuochi d’artificio

Ore 22:30 – Piazza San Simplicio: Sas Bighinas, commedia in terranovese e logudorese con Stefania Saba e Giusy Deiana, compagnia teatrale Sa meighina ‘e s’oju

Mercoledì 14 Maggio

Ore 19:00 – Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 22:00 – Palco Fausto Noce: Cabaret a grande richiesta, recital con Alessandro Pili (sindaco di Scrafingiu) e Marco Piccu

Giovedì 15 Maggio

Ore 05:30 – Diana per le vie della città con la Banda musicale “F. Mibelli”

Ore 10:00 – Piazza Santa Croce: Accoglienza di mons. Roberto Fornaciari con il Comitato e la Banda, proseguimento verso la Basilica

Ore 11:30 – Piazza San Simplicio: Solenne Messa pontificale presieduta dal vescovo con i sacerdoti della Diocesi, canti a cura del Coro Lorenzo Perosi

Ore 16:30 – Piazza Basilica: Raduno gruppi folk con esibizione

Ore 18:00 – Solenne Processione con partecipazione del vescovo, bande musicali e gruppi folk da tutta la Sardegna. Al rientro, Messa presieduta da don Antonio Tamponi con il coro Sos Astores

Ore 21:00 – Piazza Basilica: Rassegna regionale del folklore con cori e gruppi partecipanti. Presenta Giuliano Marongiu

Venerdì 16 Maggio

Ore 19:00 – Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 21:30 – Piazza San Simplicio: Gara di poesia sarda con Bruno Agus, Salvatore Scanu, Dionigi Bitti, accompagnati dal Coro di Ulatirso

Ore 22:00 – Palco Fausto Noce: Spettacolo musicale Isola in Festa di Giuliano Marongiu

Sabato 17 Maggio

Ore 18:00 – Area Fausto Noce: Sagra delle cozze del golfo di Olbia, accompagnate da Vermentino

Ore 19:00 – Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 22:00 – Palco Fausto Noce: Concerto di Fabrizio Moro

Domenica 18 Maggio

Ore 16:30 – Viale Isola Bianca: Benedizione cavalli e cavalieri

Ore 17:00 – Viale Isola Bianca: 22° Palio della Stella San Simplicio, con l’associazione Lu Juali e partecipazione di cavalieri della provincia e delle pariglie di Oristano, Santa Giusta e Fonni

Ore 19:00 – Basilica San Simplicio: Santa Messa

Ore 20:00 – Basilica San Simplicio: 9ª edizione Mesu Maju in Coro, con i cori Olbia Folk Ensemble, Santa Luchia di Siniscola, Polifonico S’ispera di Ollollai, Santa Nastasia di Buddusò. Direzione artistica: Coro Olbia Folk Ensemble

Ore 22:00 – Palco Fausto Noce: Concerto di Tazenda e Alberto Bertoli

Sabato 7 Giugno

XXX Giornata della Solidarietà in favore delle persone con disabilità, accompagnate dalle associazioni di volontariato del territorio

Il palio, la Messa pontificale, la processione e altri eventi saranno trasmessi in diretta da Videolina.